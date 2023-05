Hattrick Robin Semplonius niet genoeg voor Sneek Wit Zwart

Waarschuwing

De bezoekers die eerder in de nabijheid van de drafrenbaan met 3-1 werden verslagen, gaven in de openingsfase via oud Sneek Wit Zwart-speler Sean de Ruiter meteen een waarschuwing af. Doelman Niels Kuperus hield bij die één op één-situatie met een goede redding echter de openingstreffer van het bord. De sluitpost moest twee minuten later echter alsnog de gang naar het net maken, toen de bal opeens voor de voeten van Tim Bethlehem viel (0-1).



Semplonius

De ploeg van trainer Friso Bakker kon uiteindelijk een minuut of tien van die voorsprong genieten, want nadat de Snekers enigszins van de schrik waren bekomen, kantelde Robin Semplonius de score in een tijdsbestek van amper vijf minuten. Eerst bracht de twintigjarige spits zijn ploeg naast Paars-Wit door de bal over doelman Dani Grevelink tegen de touwen te werken en in de 25ste minuut schreef hij ook de 2-1 op zijn naam. Daarmee leek de hiervoor aangehaalde prognose realiteit te gaan worden, maar net na het half uur wurmde De Ruiter zich door de laatste linie om vervolgens Kuperus geen kans te laten (2-2).



Streep

Het was toch een beetje een streep door de Sneker rekening, al probeerde Sidney Veltkamp die voor rust met met een streep minder vet te maken. De inzet van de verdediger verdween echter over en in plaats van dunner werd de streep na iets meer dan een uur spelen weer een stuk dikker toen Bethlehem met zijn tweede van de middag Wolvega’s derde liet noteren.



Derde

Vervolgens was Freerk de Jong in de daaropvolgende fase met het hoofd dichtbij een “verdunning", maar veel verder dan dat zou de ploeg van trainer Carlo Rietdijk die een verdediger (Nils Bruining) inruilde voor een aanvaller (Joram Smits) in die tijdspanne niet komen. Integendeel, met nog een minuut of zes officiële speeltijd breidde Joris Kramer de voorsprong van/voor de bezoekers uit naar 2-4. Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld, al bracht “Sempie” met zijn derde de spanning en de hoop nog wel even voor een paar minuutjes terug.



In die minuutjes gebeurde echter niks meer en derhalve is Sneek Wit Zwart dat komende zaterdag Zeerobben ontvangt, met nog twee duels op de rol en vijf punten voorsprong op de “Relegationszone” formeel nog steeds niet helemaal zeker van rechtstreekse handhaving, al moet het dan wel heel raar lopen.

Sneek Wit Zwart - FC Wolvega 3-4 (2-2)

Doelpunten: 0-1 Tim Bethlehem (11.), 1-1 Robin Semplonius (21.), 2-1 Semplonius (25.), 2-2 Sean de Ruiter (33.), 2-3 Bethlehem (62.), 2-4 Joris Kramer (84.), 3-4 Semplonius (88.)

Scheidsrechter: P.M.T.P. Souhuwat

Gele kaart: Joris Kramer, Boy Vledder, Mounir Taj (FC Wolvega)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp, Auke de Boer, Daniël Bennik, Nils Bruining (70. Joram Smits), Harvey de Boer. Freerk de Jong, Jurre Speelman, Kein Huitema, Robin Semplonius en Jan Dommerholt

