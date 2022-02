Hartstochtelijke Topzondag met LiedjesLiefde

SNEEK- Zangeres Maud de Korte en pianist Sytze Verbeek spelen zondag 27 februari de allermooiste liefdesliedjes tijdens een nieuwe editie van Topzondag met Koffiegeur. Als leden van TimeMaud, de beste ‘bruiloftband’ van het Noorden, heeft het duo op tal van huwelijksceremonies gevoelige nummers vertolkt. In het Atrium in Sneek gaan Maud en Sytze onder de naam LiedjesLiefde een melange spelen van hartstochtelijke covers en zelfgeschreven werk vol passie.

Sommige liedjes op de Topzondag zijn favorieten van de koppels voor wie Maud en Sytze de afgelopen jaren hebben gespeeld. Muziek die de bruiden en bruidegoms terugbrengt naar de tijd toen ze nét bij elkaar waren, dansnummers waarbij ze allebei niet stil kunnen staan of een liedje die de partner goed beschrijft. Andere nummers zijn juist heel persoonlijk voor Maud en Sytze zelf; de aan het conservatorium geschoolde muzikanten zijn elkaars geliefden.

Vanuit het hart

LiedjesLiefde speelt uiteenlopende odes aan het leven en de liefde. Van ‘She’ van Charles Aznavour, ‘All of Me’ van John Legend en ‘She’s Always a Woman’ van Billy Joel tot ‘Let Her Go’ (Passenger), ‘Alles is Liefde’ (BLØF), ‘Perfect’ (Ed Sheeran), ‘Can’t Help Falling in Love’ (Elvis Presley) en ‘If I Ain’t Got You’ (Alicia Keys). Alle liedjes hebben met elkaar gemeen dat ze zijn gemaakt vanuit het hart, waarbij je geraakt wordt door de muziek en de tekst. ”LiedjesLiefde onderscheidt zich door dat pure, echte gevoel, de liefde voor muziek die in ons zit en die we meebrengen als we muziek maken”, aldus Maud en Sytze.

Het optreden op het Atrium-plein, in het kunstencentrum, begint om 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) en duurt ongeveer een uur. Meer informatie en liveopnames van LiedjesLiefde zijn te vinden op liedjesliefde.nl. Sytze Verbeek is bandcoach bij kunstencentrum Atrium.

Topzondag met Koffiegeur

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van CKS, vaak in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Regelmatig treden docenten op van kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. Kaarten zijn te bestellen via de website van Theater Sneek: theatersneek.nl.