Hartenpost Valentijns-actie in Súdwest-Fryslân

Wat is Hartenpost?

Hartenpost is een tekening, kaartje, knutselwerkje of cadeautje dat door de brievenbus past en dat je maakt voor eenzame of kwetsbare mensen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Je weet niet voor wie je het maakt, maar Present zorgt ervoor dat de hartenpost bij de mensen terechtkomt die wel een bemoediging kunnen gebruiken.

Wil je ook meedoen met de Hartenpost Valentijns-actie?

Er zijn 2 mogelijkheden om met post iemand te bemoedigen:

Lever je (gemaakte) post van 25 januari tot uiterlijk 9 februari in bij de Jumbo in jouw buurt. Daar staat dicht bij de ingang een doos voor Hartenpost van Present SWF (een postzegel is niet nodig). Of sponsor een kaart voor een bedrag van € 2,50. Wij zorgen dan voor een mooie kaart en schrijven er een bemoedigende tekst op.

Maak het bedrag over via deze link https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pDZ16_DBQ76-Nqqzxq2hSg

Of via de bank op: NL64 RABO 0150 2602 45 t.n.v. Stichting Present Súdwest-Fryslân o.v.v. hartenpost.

De deelnemende Jumbo-filialen in SWF zijn: