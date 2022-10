Hart onder de riem en op de deur voor ondernemers

SNEEK - Winkeliers in Súdwest-Fryslân kunnen vanaf zaterdag een bijzondere deursticker krijgen. Op die sticker staat vermeld dat het winkelend publiek van harte welkom is. De enorme energieprijzen zorgen er namelijk voor dat ondernemers soms liever de kou buiten de deur houden en laten de deur dicht. Met de sticker weten bezoekers dat men warm welkom wordt geheten.

De sticker wordt aangeboden door PvdA Súdwest-Fryslân. Raadslid en ondernemer Piety van der Veer: "Ondernemers in Súdwest-Fryslân zijn goud waard. Veel van hen hebben het na een intense coronatijd nu weer zwaar deze periode door de torenhoge energieprijzen. We doen er in de gemeenteraad alles aan om armoede te voorkomen en iedereen bestaanszekerheid te blijven bieden. We hopen daarbij ook dat inwoners nog steeds de lokale winkels blijven opzoeken. Deze sticker op de winkeldeur zorgt ervoor dat je klant weet dat je open bent, zelfs met een dichte deur vanwege de hoge energiekosten".

De eerste sticker is zaterdag 15 oktober aangeboden aan voorzitter Vereniging Ondernemend Sneek, Sybold Jellema en binnenstadsmanager Sneek Jan Gerbrand Krol. Zij hebben zaterdagochtend de eerste sticker op de deur geplakt bij Babyplanet op het Grootzand 38 in Sneek.