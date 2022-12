Harry van der Molen directeur Marketing, Communicatie & Public Affairs Firda

SNEEK- Harry van der Molen wordt per 1 februari 2023 directeur Marketing, Communicatie & Public Affairs bij Firda, de nieuwe fusieorganisatie van ROC Friese Poort en Friesland College. Van der Molen verlaat hiervoor na bijna zeventien jaar de actieve politiek. Na acht jaar gemeenteraadslid, was hij van 2014-2017 wethouder in Leeuwarden. Sinds 2017 is hij namens het CDA lid van de Tweede Kamer, waar hij onder andere de woordvoering over het mbo, hoger onderwijs en wetenschap in portefeuille heeft.

Harry van der Molen (42) is geen onbekende. Voordat hij in 2014 wethouder in de gemeente Leeuwarden werd, was hij circa twee jaar werkzaam als Hoofd Marketing & Communicatie bij ROC Friese Poort.

Kamerlidmaatschap

“Aan het mbo heb ik al jaren geleden mijn hart verloren. Ik vind het mooi dat ik me daarvoor opnieuw kan gaan inzetten”, aldus Harry. Het Kamerlidmaatschap omschrijft hij als een unieke en bijzonder eervolle baan, waarin je de kans hebt om iets voor mensen te betekenen. Dat doet hij al jaren met veel plezier. Toch heeft hij besloten afscheid van de Kamer te nemen en de uitdaging aan te gaan als directeur Marketing, Communicatie & Public Affairs van Firda. “Dit is voor mij het moment om in te stappen. De kans om iets nieuws neer te zetten op basis van de vertrouwde kwaliteiten van twee ROC’s.”

Net als Harry kijkt ook Remco Meijerink, die binnen het College van Bestuur van Firda vanaf 1 januari a.s. de rol van voorzitter vervult, uit naar de samenwerking. “Het is voor onze nieuwe school Firda een unieke kans om iemand als Harry aan ons te binden. Hij kent het vak, de regio en de uitdagingen waar we voor staan. We zijn straks ook landelijk gezien een relatief grote mbo-instelling en zullen zijn kennis, ervaring en netwerk heel goed kunnen gebruiken. We zijn dan ook bijzonder blij dat we Harry van der Molen per 1 februari 2023 als onze nieuwe collega kunnen verwelkomen”.

Firda

Onder de naam Firda gaan ROC Friese Poort en het Friesland College samen verder. Meijerink: “Firda is hét regionale kennis centrum in Friesland en Noordelijk Flevoland, waar kennis gedeeld, gehaald en gebracht wordt. Dankzij de fusie krijgen we de juiste schaalgrootte om het verschil te maken. En door oog te houden voor de menselijke maat, toch klein en nabij te voelen. Samenwerken aan ontwikkeling vergroot de impact die we maken en versterkt bovendien onze betekenis in de regio en daarbuiten.”

Harry van der Molen neemt de komende week afscheid van de Tweede Kamer, waarna hij op 1 februari start in zijn nieuwe functie.