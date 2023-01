Harry van den Brink verlaat dames van Friso Sneek na dit seizoen

SNEEK- Harry van den Brink heeft het bestuur van de VC Sneek te kennen gegeven dat hij zijn contract met de dames van Friso Sneek niet zal verlengen. De 54-jarige Hattemer die bezig is aan zijn eerste seizoen als damestrainer in de eredivisie heeft deze pijnlijke boodschap vorige week aan de speelsters medegedeeld.

Tijdsprobleem

Van den Brink noemt als belangrijkste oorzaak de drukte op zijn werk. Hij is werkzaam als teamleider op het MBO in Harderwijk en kan vanwege de enorme inspanningen aldaar niet voldoende tijd meer vrij maken . “De reisafstand is niet het probleem”, zegt hij stellig. “Maar op mijn werk is het afgelopen jaar zo hectisch geweest. Ik heb ook niet de zekerheid dat dat komend jaar beter zal worden”.

“Dan maak je afwegingen en dan is het heel spijtig dat ik er nu in een prachtig volleybaljaar bij deze unieke vereniging straks een punt achter moet zetten. Deze club verdient meer trainingsuren en dat kan ik niet bieden”. “ Ik ga ’s morgens vroeg de deur uit en ben ‘s avonds rond half elf thuis. Betreffende wat de club wil en de toenemende eisen van de bond maak je een afweging en dan kan ik niet zo meer geven. Werk en privé zijn zo niet te combineren,” aldus Van den Brink.

Mooie uitdaging

De trainer/coach werd vorig jaar in een laat stadium door VC Sneek gepolst en deze mooie uitdaging maakte hem aan het twijfelen, want Van den Brink wilde na zoveel jaren als trainer/coach een stapje terug doen. “Toen Sneek mij vroeg, werd ik zo enthousiast, dat ik dit gewoon wilde doen”, zei hij en daar heeft hij geen moment spijt van. De gedreven trainer/coach wil op het voordek het Sneker skûtsje verlaten. “ We zijn op twee fronten actief en willen er het beste uithalen”.

Trots

Inderdaad floreren de dames van Friso Sneek floreren met hun prestaties als nooit tevoren. De Friese club is zoals Van den Brink trots meldt nog volop in de race voor het landskampioenschap en staan op dit moment één punt achter de koplopers Apollo 8 en VV Utrecht. Verder zijn de Friezinnen nog honderd procent actief in de vaderlandse beker waar men woensdag in de kwartfinale tegen topdivisionist Dros Alterno speelt.

Bron: VC Sneek