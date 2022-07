Harry van den Brink nieuwe hoofdtrainer bij VC Sneek

SNEEK - Het bestuur van VC Sneek is blij de nieuwe trainer van dames 1 te kunnen presenteren. "In Harry van den Brink hebben we voor het komende seizoen een enthousiaste hoofdtrainer gevonden die samen met assistent-trainers Henriëtte ter Steege en Jurjen de Jong voor het hoogst haalbare met deze selectie gaat", laat het bestuur weten.

Van den Brink was de afgelopen vijf seizoenen trainer van het Elburgse EVV dat in de Topdivisie acteert. Na zijn actieve periode als eredivisie volleyballer bij Kuipers Zwolle, dat later Landstede Volleybal werd, verlegde hij het accent naar het trainerschap. Eerst als trainer/coach van de Zwolse eredivisionist en daarna was Van den Brink werkzaam als trainer en opleider bij diverse volleybalclubs. De ex-international wilde aanvankelijk als trainer stoppen, maar toen VC Sneek hem benaderde werd zijn enthousiasme voor de Friese topclub aangewakkerd.

"Het was een hectisch weekje van kennismaken en overdenkingen. Na gesprekken met zowel de dames als de staf en natuurlijk ook het bestuur was het voor mij niet moeilijk. Met dit enthousiaste en gedreven team staat ons een mooie uitdaging te wachten!” aldus de 53-jarige Van den Brink die aan zijn eerste klus als damestrainer in de eredivisie gaat beginnen.