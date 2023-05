Harry van den Brink en Anniek Siebring te gast bij Tijd voor Volleybal

SNEEK- Dat het volleybal in Sneek en omgeving leeft is al geen geheim meer na het kampioenschap van VC Sneek heren 1 en de verrichtingen van de dames van Friso Sneek die landskampioen zijn geworden. Sneek en omgeving ontploften na de recente successen en dat resulteerde o.a. ook in de deelname aan een Europees volleybalavontuur voor de meiden van Harry van den Brink.

Uithangborden

Alles wat op volleybal betrekking heeft, verandert op dit moment in goud lijkt het wel bij de ambitieuze Sneker volleybalvereniging die piekt als nooit tevoren. Daarom uitgebreid aandacht in het programma Tijd Voor Volleybal met presentator Jeffrey Klok voor Friso Sneek met trainer/coach Harry van den Brink en Anniek Siebring als uithangborden.

Groot Sneek gehalte

De Friese club krijgt in dit landelijke programma nog meer cachet door de inbreng van Koos Nederhoed die in zijn rol als toparbiter en VAR in de vaste rubriek “Op de Bok” weer een eigentijds arbitrage onderwerp aansnijdt. Tevens zullen de gasten ontvangen worden door Dieuwke Kramer die ook als vaste gastdame in de sportlounge bij Friso Sneek de officials verwelkomt en in de watten legt. Een groot Sneek gehalte dus in deze laatste uitzending van het volleybalseizoen 2022-2023.

Spraakmaker

Naast de Sneker inbreng is Peter Blangé de spraakmaker en zullen Sjors Tijhuis van kampioen Dynamo Apeldoorn en Willem Held, sportjournalist van De Telegraaf aanschuiven. Het Blokje Om wordt met Redbad Strikwerda gedaan. Ook een gesprek met Robin de Kruijff ontbreekt niet. Zaterdag vinden de opnamen in Barneveld plaats. De uitzending is te bewonderen vanaf dinsdag op http://www.youtube.com/@tijdvoorvolleybal

Bron: VC Sneek