Harry Amsterdam benoemd tot Panschipper

SNEEK- Harry Amsterdam (74) uit Sneek is vrijdagavond tijdens de officiële opening van de Sneekweek benoemd tot Schipper in de Orde van de Sneker Pan. De opening was voor het eerst in de gerestaureerde Martinikerk van Sneek. Met deze onderscheiding eert de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) ieder jaar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder.

“Hij heeft tijdens zijn zeilloopbaan maar liefst 55 Sneekweken meegedaan als deelnemer en is de grote initiator, stimulator en inmiddels ook nestor van de Regenboogklasse”, zei burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân over de Panschipper. Súdwest-Fryslân is de opvolger van de gemeente Sneek, die de onderscheiding in 1954 instelde. Sinds 1966 hoort bij de onderscheiding een koperen koekenpan waarin het stadswapen van Sneek is verwerkt.

Deed mee aan ruim 55 Sneekweken

Harry Amsterdam begon met zeilen in 1962 in de Flits 233, door Harry ook wel Bambi genoemd. Sindsdien deed hij mee aan ruim 55 Sneekweken. De afgelopen decennia heeft de Panschipper veel jeugdige zeilers opgeleid en klaargestoomd voor de wedstrijdzeilsport. Ook ervaren zeilers stond hij met raad en daad bij. Op jonge leeftijd was hij al adviseur binnen het Skûtsjesilen en hij fungeerde onder andere als belangrijke sparringpartner van recordkampioen Douwe Visser.

Onderwijs

In het dagelijks leven was Harry Amsterdam werkzaam in het onderwijs. Ook in zijn vrije tijd mag hij graag ‘onderwijzen’ en dan vooral over zijn geliefde sport: wedstrijdzeilen. Vanuit zijn rol pedagoog startte hij een project waarbij hij samen met jongeren het beurtschip Grouw restaureerde. Daarmee hielp hij jonge werkzoekenden aan een baan.

Harry Amsterdam is bovenal een echte liefhebber van de zeilsport. En dan met name op ‘de meer’, zoals Harry zelf, als Sneker, het Snitser Mar noemt.