Harpconcert 'De Notenkraker' trapt nieuwe reeks voorspeelavonden af

De meeste edities van Atrium Live zijn ’s avonds en een enkele keer in de middag. De meeste optredens vinden plaats in Sneek: in de Theaterstudio van het Atrium, bij poppodium Bolwerk of in de Noorderkerkzaal. Er is ook een Atrium Live op de leslocatie in Koudum (vrijdag 21 april) en een met alleen volwassen leerlingen (woensdag 7 juni).

De Notenkraker

De eerste Atrium Live is een speciale. Zondag 19 maart speelt onder leiding van docent Marije Vijselaar een groep van 29 harpisten in de Noorderkerkzaal zeven delen uit het beroemde stuk 'De Notenkraker'. De harpisten worden vergezeld door dansers en een verhalenverteller. Deze Atrium Live begint om 16.30 uur.

De laatste Atrium Live is op woensdag 28 juni, met pianoleerlingen van Manon Eline Verre Barendsen in poppodium Bolwerk. Het volledige Atrium Live-overzicht staat op www.kunstencentrumatrium.nl/live.