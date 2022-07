Harlingen Sail verwelkomt tallships met gebruikte onderbroeken

HARLINGEN- De vloot is onderweg. Zondag verlieten de tallships de haven van het Deense Esbjerg. Ze worden donderdag 14 juli in Harlingen verwacht. Na een route van ongeveer 200 zeemijl maken de schepen zich vanaf 11.00 uur op voor een indrukwekkende aankomst. Waarschijnlijk mét gehesen zeilen, afgaande op de zeer gunstige weersvoorspellingen. Heerlijk zomerweer en windkracht 3. ‘Als de schepen met vol tuig varen, maken ze nog meer indruk’, zegt directeur Lieuwe Krol. Over die gebruikte onderbroeken straks meer…

Want het gaat in de eerste plaats natuurlijk om de vaartuigen: de imposante en historische zeilschepen. De blikvangers van Tall Ships Races Harlingen 2022 zijn de 94-meterlange zeilreus Dar Mlodziezy (Polen) en het in 2014 gebouwde Shabab Oman II: het opleidingsschip voor de marine van het Sultanaat in West-Azië. Als je alle schepen naast elkaar legt, meet de vloot bijna 1.200 meter. Nog meer cijfers: naast de crew van 398 professionals, varen 946 trainees mee. Het organiserende Harlingen Sail bestaat uit zo'n 300 medewerkers, van wie er 213 als vrijwilliger meehelpen.

Onderbroeken

De derde editie van Tall Ships Races in Harlingen – van 14 tot en met 17 juli - is met afstand de groenste. Want het is waar: aan de meterslange lijnen op de keermuur wapperen niet gewone feestvlaggetjes, maar gebruikte onderbroeken, kussenslopen en dekbedovertrekken. Lieuwe Krol: ‘We doen zoveel mogelijk dingen duurzaam. Gebruikte olievaten worden plantenbakken, oude haspels met elektrische kabels worden zitjes en tafels. Aggregaten draaien op biodiesel en van oude pallets maken we loungeplekken.’ Ook de strandstoelen zijn vervaardigd uit eerder gebruikte materialen.

Er wordt dit jaar ook geen vuurwerk afgestoken. ‘We willen de resten van het vuurwerk, de zware metalen en chemische stoffen, niet in onze lucht en water hebben. Maar het alternatief is ook mooi', stelt Krol. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond vindt namelijk een laser- en lichtshow plaats.

Parkeren en reizen

Parkeren kan op de parkeerterreinen P4 (Haulewei 40 bij Midlum) en P5 (Harlingerweg 30 bij Kimswerd) aan de rand van de stad. Ze worden met richtingsborden aangegeven. Om hier te parkeren is een parkeerkaart nodig. Die zijn via harlingensail.com verkrijgbaar.

Van P4 en P5 rijden pendelbussen naar het evenemententerrein. Voor wie met het openbaar vervoer reist: het treinstation ligt midden in het evenemententerrein.