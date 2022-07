Harlingen na vier fantastische dagen nu al heimwee naar tallships

HARLINGEN- Tall Ships Races Harlingen 2022 zit erop. De tallships zijn onderweg naar Antwerpen. Vier dagen lang waren de zeilreuzen te bewonderen in Harlingen: de Friese havenstad verwelkomde naar schatting 300.000 bezoekers. De drukbezochte Sail Out Parade, het uitvaren van de tallships, was zondag voor velen een bitterzoete ervaring. ‘Want dit was een onvergetelijke belevenis. Dan is het afscheid altijd een beetje verdrietig.’

Bezoekers namen een kijkje aan boord van de tallships die lagen afgemeerd in de Willemshaven en in het centrum, aan de Zuiderhaven. Publiek genoot van de artiesten op Harbour Stage en Beach Eiland, waar vier dagen lang een vol en gratis muziekprogramma was. Omrop Fryslân zond het hele evenement live uit op radio en televisie.

Het publiek vermaakte zich op vrijdag onder meer met de Crew Parade: een vrolijke en muzikale optocht van de bemanningsleden door Harlingen. Bij de concerten op vrijdag- en zaterdagavond stond de Willemshaven afgeladen vol en ook de Sail Out Parade op zondag leverde ongekende druktes op. Op de kades stond het publiek rijen dik. Tienduizenden belangstellenden begeleidden het vertrek van de schepen met applaus.

Festival

‘Het was een ongekend vrolijk maritiem festival’, zegt Lieuwe Krol, projectdirecteur van het organiserende Harlingen Sail. ‘Het zat ons natuurlijk mee, want de weersomstandigheden waren fantastisch. Maar de slingers moesten we zelf ophangen en dat heeft het team geweldig gedaan. Ik ben ongelooflijk trots op ze.’ Ook voor het eerst: de dagen eindigden met een lichtshow in plaats van het afsteken van vuurwerk. ‘De haven van Harlingen grenst aan Unesco Werelderfgoed Waddenzee. We hebben het evenement zo duurzaam mogelijk geproduceerd, zonder plastic en met veel herbruikte materialen. Daar past geen vervuilend vuurwerk bij.’

Burgemeester Ina Sjerps toonde zich eveneens tevreden

‘Zoveel mensen op bezoek en geen enkel noemenswaardig incident. Iedereen verdient een enorme pluim. Het hele team in Harlingen dat al anderhalf jaar keihard aan het werk is, alle vrijwilligers, onze bezoekers en natuurlijk de inwoners van Harlingen. Iedereen heeft bijgedragen aan misschien wel de mooiste Tall Ships Races Harlingen tot nu toe. Ik ben, net als vele Harlingers, trots op mien stadsje.’

FOTO: voor meer foto's tik op pijltjes eerste afbeelding