SNEEK- Bezoekers aan de Sneekweek kunnen op de Hardzeildag weer te kust en te keur gaan bij de vele kraampjes op de hardzeildagbraderie op woensdag 10 augustus. Al slenterend over de markt kunnen bezoekers genieten van afwisselende aanbiedingen en diverse producten zoals kleding, sieraden en zonnebrillen, streekproducten, lifestyle en producten met een goed verhaal.

Ook zijn er diverse foodtrucks en stands om de inwendige mens te versterkten. Live muziek in de stad en/of ander amusement zal de hardzeildagbraderie extra levendig en aantrekkelijk maken.

Van 10.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ‘s middags loopt de braderie over de locaties Grootzand, Leeuwenburg, Wijde Burgstraat en er zijn ook lokale ondernemers met een kraam voor hun deur.

Nieuwe organisatie

Nadat de eerdere organisator Becaservice van de markten in Sneek onlangs heeft aangegeven de markten niet meer te organiseren heeft Sneek Promotion afspraken gemaakt met Maria Wolthuizen van Volk Events in Sneek. Maria Wolthuizen is enthousiast!

”Sinds 1 juni ben ik van start gegaan met Volk Events. Dit jaar ga ik de hardzeildagbraderie organiseren in samenwerking met Sneek Promotion en op de planning staan ook de nog de Kerstmarkt XMAS Sneek op zondag 11 december en volgend jaar de Oranjemarkt op Koningsdag 27 april 2023. En er zijn ook plannen voor themamarkten. Zo hopen we Sneek weer aantrekkelijk te maken voor standhouders van markten en braderieën. Natuurlijk kunnen ook lokale ondernemers ook inschrijven voor deze markten.”

Hardzeildagbraderie

Sneekweek WOENSDAG 10 AUGUSTUS

TIJD: 10.00 – 17.00 UUR