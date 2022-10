Hardwerkend VC Sneek vloert geroutineerd C.S.V. met 2-3

ZWOLLE -De heren van VC Sneek hebben de tweede overwinning in de pocket. De ploeg van het trainersduo Edward Kamphuis en Patrick Koelemij zette hun eerste uitduel en hun derde wedstrijd om in een vijf sets zege door C.S.V. in eigen thuishaven een klein beentje te lichten. Via de setstanden 21-25, 27-25, 17-25, 25-22 en 12-15 gingen de drie punten mee naar Friesland en Edward Kamphuis toonde zich over de triomf aardig content. “We moesten er hard voor werken. Ik ben niet ontevreden na een moeilijke uitwedstrijd”, analyseerde hij na afloop.

Ballenvanger

De beide geblesseerden Mark Hekstra en Koen Sikkema moesten andermaal verstek laten gaan en libero Kevin Hof moest ook alle zeilen bijzetten om okselfris de eindstreep te halen. De Sneker ballenvanger was ook niet honderd procent fit. Captain Tom van den Boogaard was weer van de partij waardoor Edward Kamphuis en Patrick Koelemij met Senna Heikoop, Jan Paul Beukers, Klaas Jelmer Hoekstra, Rutmer Zoodsma en diagonaal Jelmer Spoor als basiszestal begonnen tezamen met de in wit uitgedoste libero Kevin Hof.

Eind goed al goed

De Snekers wonnen de eerste set met 25- 21 en gaven de thuisclub na een 27-25 zege weer hoop op meerdere punten. VC Sneek pakte vervolgens de derde set, leverde de vierde set weer in, maar eind goed al goed werd met 12-15 de tweede seizoenzege van deze competitie geboekt.

Vechtlust

Spelverdeler Jan Paul Beukers had na vijf lange sets de tong op de schoenen hangen. “We hebben er echt hard voor moeten werken, maar die vechtlust zat in ons waardoor we uiteindelijk de winst binnensleepten”, zuchtte de regisseur naderhand. Trainer/coach Edward Kamphuis bezigde woorden van dezelfde streking. “We konden lastig ons eigen spel spelen door een alles of niets strategie van de tegenpartij. De grootste winst is dat we strijdend de wedstrijd winnen en dat we ondanks plek 5 nu op een punt van de koploper staan. Ons rest gewoon weer een week kwaliteit trainen”.

Die kwaliteit kan zich dan komende zaterdag al uitbetalen in de thuiswedstrijd tegen andermaal een Zwolse opponent. Om 16.00 uur komt dan Voorsterslag naar de Sneker sporthal. De Zwollenaren gingen in de derde competitieronde met 1-3 onderuit tegen VVH uit Harderwijk.

Bron: VC Sneek