Happy Stones schilderen

Je hoeft geen ervaring te hebben of te kunnen tekenen, want dit kan iedereen. Er zijn voorbeelden en materiaal aanwezig. En er zijn geen kosten aan verbonden, wel graag opgeven. Via aanmeldingen@deskulp.nl onder vermelding van de workshop, je naam en telefoonnummer of via ons telefoonnummer 085 - 016 06 30.

Happy Stones zijn kleurrijk versierde stenen die je kunt verstoppen in de natuur zodat anderen ze vinden. Als je een Happy Stone vindt kun je hem weer verstoppen voor iemand anders om te vinden, maar er zijn ook mensen die ze mee naar huis nemen en ze verzamelen.

De Skulp is een centrum voor leven met kanker dat in Friesland activiteiten organiseert.