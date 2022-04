Haperend Waterpoort Boys vertrekt wel met volle tank

Over “het tankstation” blies een gure en ijskoude wind en het veld kwam niets eens in de buurt van een vloeistofdichte vloer. Kortom de omstandigheden waren niet al te best en het vertoonde spel was al niet veel beter. Beide ploegen bakten er niet al te veel van en gaandeweg werd duidelijk dat degene die zou scoren, wel eens als winnaar van het veld zou kunnen stappen, iets wat uiteindelijk in de tweede helft ook zou gebeuren.



​Redelijk begin

Het begin was overigens nog wel hoopvol, want al in de vierde minuut creëerde Waterpoort Boys de eerste mogelijkheid. Marcel van der Meulen gaf vanaf rechts voor op Brian Visser, maar een polletje voorkwam een doeltreffende afronding. Die bleef vervolgens ook achterwege toen de thuisclub een vrije trap mocht nemen en de bal bij de tweede paal te ruim bemeten was en die kwalificatie kon ook uit de kast, toen Visser na een kort genomen hoekschop van Romano Pasveer de bal op een meter of tien van de goal kreeg. Die inzet paste naadloos in het beeld van de eerste helft waarbij beide ploegen veelal de lange bal hanteerden en waarbij echte kansen een zeldzaamheid waren.



Reddende engels

Bij het begin van de tweede helft kwam daar verandering in, al werd die niet op het conto van Waterpoort Boys bijgeschreven. De eerste mogelijkheden waren namelijk voor De Wâlde waarbij Stefan Kroon een keer de bal van de doellijn haalde en waarbij doelman Stefan Rijpkema na balverlies op het middenveld en na een voorzet vanaf links eveneens als reddende engel optrad.



Waterpoort Boys wist daar niet of nauwelijks iets tegenover te stellen. Niettemin zou de Sneker ploeg halverwege de tweede helft op voorsprong komen en wel door toedoen van Jesper Knoop. De rechtsback die even daarvoor een tikje tegen het hoofd kreeg, trad nadat hij het veld weer in mocht bij een vrije trap van Dylano van Dijk als reddende engel op door in een scrimmage het beslissende tikje te geven.



Claims

Het was Knoop’s laatste actie en nadat hij door Fabian Vermaning was afgelost trok de thuisclub en masse naar voren om de gelijkmaker te forceren. Dat leverde echter geen grote mogelijkheden op en ook de herhaaldelijke roep om een strafschop bracht voor De Wâlde niets in het laatje. De uitstekend leidende arbiter van dienst liet zich bij vermeende overtredingen en handballen echter niet om de tuin leiden en negeerde de claims terecht, waardoor de voorspelling over de maker van de eerste goal aan het eind van een gure een ijskoude middag uiteindelijk bewaarheid werd.

De Wâlde - Waterpoort Boys 0-1 (0-0)

​Doelpunten: 0-1 Jesper Knoop (66.)

​Scheidsrechter: D.F. Bleeker

Gele kaart: Robert Minks (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks, Jesper Knoop (69. Fabian Vermaning), Romano Pasveer, Tim van der Werf, Orlando Pasveer (46. Clvin Pasveer), Brian Visser, Marcel van der Meulen (76. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk