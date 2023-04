Hans Wiegel op bezoek bij groep 7/8 van de St. Jozefschool

Tijdens deze lessen kwam de naam van oud politicus en commissaris van de koningin, Hans Wiegel ter sprake. De heer Wiegel is al enige tijd inwoner van Oudega en komt ook regelmatig in Heeg. Meester Paul kwam met het idee om hem eens uit te nodigen om te kunnen vertellen over zijn politieke carrière.

Mees Scheepstra, leerling van groep 7/8 en ook woonachtig in Oudega, ging vervolgens op eigen initiatief naar “zijn buurman”, en vroeg Hans Wiegel of hij een keertje in de klas wilde komen vertellen over zijn werk in de eerste en tweede kamer, als minister van binnenlandse zaken en commissaris van de Koningin in Friesland.

Daar hoefde Wiegel niet lang over na te denken en de agenda werd erbij gehaald. Samen maakten ze een afspraak en zo kwam het dat Hans Wiegel afgelopen dinsdag, 4 april, bij de kinderen op bezoek kwam.

Handtekening

Wiegel vertelde kort iets over zichzelf waarna de kinderen losbrandden met de vooraf bedachte vragen. Hoe bent u begonnen? Wat was uw leukste baan? Vindt u ook dat Mark Rutte moet stoppen? Heeft u wel eens contact met meneer Rutte? Hoe vindt u het dat de BBB heeft gewonnen? Wat vond u het leukste in de politiek? Eerste of tweede kamer, wat vond u leuker? En als laatste vraag: Mag ik uw handtekening?

Wiegel had, zoals het een goed oud-politicus betaamt, overal een passend antwoord op. Het werd een gezellige en leerzame ochtend. Na de nodige foto’s nam meneer Wiegel afscheid van de groep: “Dag kinderen, het ga jullie goed, jullie zijn leuke kinderen, ik vond het gezellig!”