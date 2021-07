Hanneke Westert uit Sneek wint fierljeppen in Grijpskerk

GRIJPSKERK-Sytse Bokma uit Hindeloopen heeft de vijfde fierljepwedstrijd van het seizoen gewonnen. In Grijpskerk kwam hij tot 20,76 meter. Bokma neemt daarmee de leiding in het klassement over van Oane Galama en zaterdag in Burgum in de Friese leiderstrui. Hanneke Wester uit Sneek won bij de meisjes.