Hanneke Westert springt het verste van alle vrouwen

IJLST- Jan Teade Nauta heeft zaterdagavond de eerste klassewedstrijd in IJlst gewonnen. In eigen stad sprong hij 19,91 meter bij de zevende fierljepwedstrijd van het seizoen.

Topklassers onder de maat

Opvallens was het grote aantal natsprongen in IJlst. Van de 34 sprongen bij de senioren belandden maar liefst 19 in het water. Er kon niet een 20-meter sprong worden genoteerd. Jan Teade Nauta pakte in de laatste finalesprong zijn tweede dagtitel met 19.91 meter.

Sytse Bokma haalde met 19.45 meter de tweede afstand. Overgangsklasser Bauke de Jong (18,84) werd knap derde, voor Nard Brandsma, die vorige week in Burgum nog won.

Westert is de vrouwen de baas

Bij de vrouwen van de winst voor Sneker Maureen Poiesz, ze haalde 14,44 meter. Met 14,13 meter werd Pytrix Westra net tweede. Nummer drie Femke Rispens sprong 14,10 meter.

Hanneke Westers zorgde echter voor de verste sprong van de avond. Westert (15) ljepte bij de meisjes naar 14,77 meter en was daarmee verder dan alle vrouwen. Inger Haanstra (14,03) en Lisse van der Knaap (13,36) werden tweede en derde.

Junioren

Minne Smit pakte de winst bij de junioren. Zijn 18,33 meter was net genoeg om Rutger Haanstra (18,22) te verslaan. De derde plaats was voor Wytse Steensma (17,30).

Veenstra verslagen

Douwe Abma deed het 't best bij de jongens, hij sprong 16,84 meter. Daarmee kwam een einde aan de serie overwinningen van Arend Veenstra uit Surhuizum. Die won tot zaterdag alle wedstrijden, maar werd deze keer zesde (13,03)

Het enige persoonlijke record van de avond was voor Auke Jan Jilderda, die met 16,39 meter tweede werd bij de jongens. Michiel Zijlstra (15,35) pakte het brons.