Hanneke Westert pakt Keninginnetitel by it fierljeppen - Prinsentitel gaat naar Timo van der Knaap

BURGUM - Hanneke Westert uit Sneek heeft zich zaterdagavond laten kronen tot Keninginne bij het Keningsljeppen in Burgum. Westert die nog bij de meisjes springt, slaagde er in zich te plaatsen voor de damesfinale. Ze sprong met 16.03 meter het verst van alle vrouwen en daarmee schreef ze geschiedenis. Nog niet eerder pakte een meisje de Keninginnetitel.

Bij het Keningsljeppen tellen alleen de finalesprongen mee voor de score. De sprongen in de voorronde zijn om te bepalen wie zich voor de finale plaatst. De beste 5 mannen en beste 5 vrouwen springen voor de Kenings- en Keninginnetitel. De beste 3 jongens strijden voor de prinsentitel.

Damesfinale

Hanneke Westert plaatste zich dus als meisje voor de finale bij de vrouwen. Met 15,43 meter was ze na de eerste ronde finalesprongen zelfs de beste. Maar titelverdedigster Marrit van der Wal gaf zich niet zomaar gewonnen en ging in haar tweede finalesprong over de afstand van Westert heen (15,88 meter). In haar laatste sprong verbeterde ze zichzelf ook nog (15,94 meter). De druk lag daarmee dus weer bij Westert en daar kon ze goed mee omgaan. In haar laatste sprong kwam ze tot een afstand van 16,03 meter en wist ze de titel te veroveren.

Timo van de Knaap pakt de prinsentitel in nieuw pr.

De strijd om de prinsentitel ging tussen Timo van der Knaap, Erwin Lefferts en Auke Jan Jilderda. In die finale was Van der Knaap uit Sneek veruit de beste. Met 17,66 meter sprong hij ook nog eens een persoonlijk record. Jilderda en Lefferts konden dat niet meer overtreffen. Net als Hanneke Westert springt ook Timo van der Knaap voor de Fierljepferiening Drylts. Bij de mannen ging de Keningstitel naar Oane Galama.