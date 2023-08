Hanneke Westert pakt de winst bij het fierljeppen in Burgum

Het is voor de 17-jarige Westert haar eerste jaar dat ze bij de dames springt. In Burgum behaalde ze haar tweede dagwinst in de Topklasse Dames. Ook de openingswedstrijd van dit seizoen werd door haar gewonnen. In het algemene klassement fan de topklasse staat Westert nu derde.

Komende zaterdag vindt het FK Fierljeppen in Winsum plaats. Dan kommen alle topljeppers uit onze provincie bijeen om te strijden voor het kampioenschap van Fryslân.