Hanneke Westert opnieuw Nederlands kampioen fierljeppen

LINSCHOTEN - Hanneke Westert is er zaterdagmiddag in geslaagd haar Nederlandse titel te prolongeren. Tijdens het NK Fierljeppen in Linschoten (Utrecht) was Westert de beste bij de meisjes met een sprong van 15,08 meter.

Volgens Westert had het wel wat verder gemogen, maar is de prolongatie van de nationale titel een mooie afsluiting van een absoluut topseizoen bij de meisjes. Er stond geen maat op de Top en Twelster die het ene record na het andere verpulverde. Ze won opnieuw het klassement bij de meisjes en twee weken geleden in Winsum werd Hanneke Westert nog Fries kampioene, de enige titel die ze nog niet had.

Ook bij de dames was er sprake van een Fries succes. Tessa Kramer uit It Heidenskip slaagde er eindelijk in om Nederlands kampioene te worden met een afstand van 16,67 meter. Ze troefde daarmee in een mooie strijd haar dorpsgenote Marrit van der Wal af (16,54 meter).