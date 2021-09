Hanneke Westert Nederlands kampioen fierljeppen bij de meisjes

BURGUM- Hanneke Westert uit Sneek was bij de meisjes een van grote kanshebbers voor de titel en dat maakte ze volledig waar tijdens het NK Fierljeppen zaterdag in Burgum. Met een sprong van maar liefst 16,23 meter werd zijn Nederlands kampioen.

Niet eerder sprong Westert verder dan 16 meter, maar in de eerste finalesprong was het meteen raak. De 16,23 meter was niet alleen een dik persoonlijk record, het was ook gelijk een nieuw schansrecord voor Burgum.

De andere meisjes konden deze afstand niet meer evenaren. Suzanne Mulder uit Vlist eindigde op de 2e plek (15,40m) en Inger Haanstra uit It Heidenskip werd derde (14,49m).



Overige uitslagen

Marrit van der Wal uit It Heidenskip werd Nederland kampioen bij de vrouwen met een winnende afstand van 16,31 meter. Bij de mannen, junioren en jongens was er geen Friese winst. Wouter van Midden uit Vlist werd kampioen bij de mannen (21,42m), Reiner Overbeek uit Benschop bij de junioren (21,22m) en bij de jongens ging de winst naar Karsten Klarenbeek uit Vlist (18,38m).

Verslag Ynte Dragt