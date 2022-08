Hanneke Westert naar een schansrecord in It Heidenskip

IT HEIDENSKIP- Hanneke Westert heeft gisteravond een nieuw schansrecord in It Heidenskip gesprongen. Oane Galama uit Hilaard heeft met een sprong van 21,12 meter het verst gesprongen in It Heidenskip. Hoewel zijn beste seizoenssprong op 21,43 meter ligt, was het genoeg om de wedstrijd te winnen.