Hanneke Westert klassementswinnaar fierljeppen

Afgelopen weekend ljepte Galama ook al naar de Koningstitel in Burgum. Direct in de eerste sprong was het raak voor Galama. Op zijn 19,23 meter beet iedereen zich stuk. Met 18,97 meter werd Ysbrand Galama tweede. Sytse Bokma pakte de derde plek.

Bokma klassementswinnaar

Bokma bleef daarmee Oane Galama nog net voor in het klassement. De zeven beste sprongen van Bokma bij elkaar opgeteld waren goed voor een afstand van 138,11 meter, terwijl Galama op 138,04 meter uitkwam.

Bij de dames had Femke Rispens de verste sprong. Ze kwam tot een afstand van 14,27 meter. Marrit van der Wal haalde de finale verrassend niet.

Van der Wal liep ook de klassementstitel mis. 106.70 meter was niet genoeg voor de titel. Die was voor Tessa Kramer met 106,80 meter.

In de overgangsklasse was de overwinning voor Age Hulder met 17,37 meter. Dat was bijna een meter verder dan nummer twee Folkert Veldstra (16,50 meter).

Persoonlijk record Smit

Bij de junioren staken er twee boven de rest uit. Minne Smit had een persoonlijk record van 19.27 meter. Dat was echter niet genoeg voor de overwinning. Rutger Haanstra sprong nog twee centimeter verder (19,29 meter). Opvallend is dat beide junioren verder sprongen dan de winnaar bij de mannen.

In het klassement leverde dat geen overwinning op voor Haanstra en Smit. Zij moesten het doen met een tweede en derde plaats. De zeven beste sprongen van Wisse Broekstra waren namelijk verder dan die van Haanstra en Smit.

Veenstra en Westert klassementswinnaars

Germ Terpstra won bij de jongens. Hij zette een afstand van 16,53 meter neer. In het klassement eindigde hij als derde. De titel was voor Arend Veenstra. Douwe Abma eindigde als tweede op de ranglijst.

Bij de meisjes was Hanneke Westert weer eens de beste. Haar 14,79 meter bracht haar een comfortabele overwinning. Ook in het klassement was ze een klasse apart. Haar zeven beste sprongen waren goed voor 106.08 meter. Dat is een nieuw Nederlands record.