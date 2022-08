Hanneke Frankema wint EK Bloemsierkunst

KATOWICE/SCHARNEGOUTUM- De Nederlandse Hanneke Frankema uit Scharnegoutum is winnares geworden op het EK Bloemsierkunst in Katowice (Polen) dat afgelopen weekend werd gehouden. In een sterk deelnemersveld van 16 topbloemisten uit Europa, was het de Nederlandse die won na een spannende strijd. Voor het eerst sinds 38 jaar is de Europese titel daarmee terug in Nederland.

Hanneke was de jongste bloemist ooit die de titel ‘Meesterbinder’ behaalde, het hoogste vakdiploma in de branche. Als floral designer vliegt ze de hele wereld over om masterclasses en demonstraties te geven. Ze heeft met haar verfijnde manier van werken al tal van (inter)nationale prijzen gewonnen. De felbegeerde Europese titel kan daar nu aan worden toegevoegd.

Tijdens het EK moest Hanneke in totaal 6 arrangementen maken. In de eerste ronde werden 5 werkstukken gemaakt, waaronder een boeket, een tafelversiering, een plantenarrangement en een steekschuimwerkstuk. 4 opdrachten mochten thuis worden voorbereid, 1 opdracht werd ter plekke als ‘verrassingsopdracht’ uitgereikt. De 6 beste kandidaten mochten vervolgens nog een finale-opdracht maken (opnieuw een verrassingsopdracht). Overall behaalde Hanneke de hoogste score en won ze net voor Hongarije en Duitsland, die respectievelijk tweede en derde werden.

Droom

Hanneke over het behalen van de titel: “Al sinds het winnen van het Nederlands Kampioenschap in 2019, was het mijn droom om de Europese titel te behalen. Ik ben zo blij en trots dat het met hulp van mijn team gelukt is. Het was een spannend kampioenschap.”

Hanneke werd uitgezonden naar het EK door bloemistenbrancheorganisatie Koninklijke VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers). VBW is enorm trots op Hanneke’s resultaat en hoopt dat zij hiermee jongeren en anderen inspireert om voor een carrière in de bloemen te kiezen.

