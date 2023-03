Handhaving vindt adres afvaldumpers aan Griene Dyk

SNEEK - 'Voorbijgangers keken er vreemd van op, want 'toevallig' zwerfafval kun je dit niet meer noemen. De foto zegt eigenlijk al genoeg. Dit verwacht je niet aan de Griene Dyk in een natuurgebied.'

Aldus het bericht dat wij afgelopen weekend op deze site plaatsten. Handhaving heeft de zakken doorzocht en heeft daar adresgegevens in gevonden. Er is inmiddels proces-verbaal opgemaakt. De rotzooi is vanmorgen opgeruimd.