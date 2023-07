Handen omhoog voor Warm Heeg

HEEG- Warm Heeg moet doorgaan! De wens van de 124 klanten van Warm Heeg die op 12 juli bij elkaar zaten is duidelijk. Bijna 500 huishoudens meldden zich in de afgelopen campagneperiode aan als klant. Dat is 43 % van de bewoners die klant kúnnen worden. Ook de stuurgroep Warm Heeg wil dat het project doorgaat en is trots op dit resultaat en op het dorp. Wel zijn voor een financieel gezond warmtebedrijf nog meer aansluitingen nodig. Warm Heeg en de gemeente gaan samen een vervolgaanpak uitwerken.

Goed voorbeeld doet goed volgen

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Warm Heeg en de gemeente Súdwest-Fryslân. Allen hebben ze vertrouwen in verder groei van het aantal klanten in de toekomst.

Voor een eerste pilot in een dorp als Heeg is 43% deelname een prachtig resultaat. Jarenlange ervaringen van vergelijkbare projecten in Denemarken laten zien dat je al kan starten met de aanleg van een warmtenet bij ongeveer 50% deelname. Vanaf het moment dat de schop de grond in gaat groeit het aantal klanten stapsgewijs verder. De stuurgroep vertrouwt erop dat dit ook in Heeg gaat lukken. Er zit veel positieve energie in het dorp en dat wil de stuurgroep vasthouden. Bovendien: we gaan heel veel leren voor andere dorpen in Fryslân en Nederland.

Hoe verder

Warm Heeg heeft 75% deelname nodig om zelfstandig de financiering rond te krijgen. Nu dit percentage niet is gehaald, is extra risicodekking nodig van de overheid. Warm Heeg en de gemeente gaan samen in de komende maanden een aanpak uitwerken waarbij alle mogelijke uitvoerings- en financieringsopties worden meegenomen om uiteindelijk te komen tot een zelfstandig en gezond warmtebedrijf. Belangrijke randvoorwaarde is dat de gecommuniceerde klanttarieven en het lange termijn prijsniveau gegarandeerd blijven.

En nu

Warm Heeg gaat door met het uitwerken van de plannen. Het uitwerken van de uitvoeringsaanpak en het bepalen van de extra financiële risicodekking die daarvoor nodig is, passen in de huidige planning. In december 2023 neemt de gemeenteraad een besluit of het project doorgaat.

Ondertussen kunnen inwoners nog steeds klant worden. De tips en aangeboden hulp van de huidige klanten gaan gebruikt worden. De posters met ‘Wy dogge mei’ achter de ramen blijven voorlopig nog hangen. Het worden er zeker meer!