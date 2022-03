Han Miedema en Erwin Hoekstra profileren het MKB: “Elk bedrijf, groot of klein, moet zichtbaar willen zijn”

Regelmatig komen de online en offline zichtbaarheid van een onderneming niet overeen, stellen Han Miedema en Erwin Hoekstra. De website ziet er strak en herkenbaar uit, maar het bedrijfspand is rommelig en heeft geen eigen karakter. Of andersom: het kantoor is tiptop in orde en voorzien van reclame, maar op de website ontbreekt een duidelijk doel. Om over de vindbaarheid op Google nog niet eens te spreken. Conclusie: de online- en offline verwachtingen zijn totaal verschillend.

Online en offline de boel op orde

“Zonde”, vindt Han Miedema het. “Fysiek is alles op orde, maar als je online kijkt, tref je een sterk verouderde website aan. Zowel Erwin als ik merken dat bedrijven het lastig vinden om zich tegelijkertijd op beide gebieden te profileren. De focus ligt óf op online óf op fysieke zichtbaarheid. Hierdoor laten veel bedrijven kansen liggen. Het is zonde om al je auto’s met je logo te bestickeren als je online slecht vindbaar bent. Hoe komen mensen dan bij jou terecht?”

Beide heren zijn ervan overtuigd dat het voortkomt uit onwetendheid. De online ontwikkelingen gaan zo snel, dat wanneer je je daar volledig in vastgebeten hebt, je vergeet om offline ook de boel op orde te houden. Wanneer je concurrent wel de focus op beide gebieden legt, ligt het gevaar op de loer dat je al snel wordt ingehaald. Je loopt opdrachten mis omdat je een onjuist beeld afgeeft naar de buitenwereld en geen eenduidig verhaal vertelt.

Erwin Hoekstra: “Zie je online- en offline aanwezigheid als twee vestigingen. Als je fysiek twee panden zou hebben, zien deze er ook niet compleet verschillend uit. Zie online als een vestiging en offline ook. En zorg voor een perfecte cohesie door deze op elkaar aan te laten sluiten.”

Op tijd aan de slag met je zwakke punten

De twee Sneeker ondernemers ervaren vaak dat bedrijven pas in actie komen als ze zien dat de omzet daalt. Maar juist wanneer de zaken goed gaan moet je aan de slag met je marketing. En dan direct op beide facetten. Dat hoef je niet allemaal alleen te doen. Interlinie en Brandmerck helpen je graag op weg.

Han Miedema: “Het mooie van ons partnership is dat we elkaars krachten kennen. Signaleren we bij een klant zwakke punten? Dan brengen we direct mogelijkheden in kaart om deze zaken te verbeteren. En dat is voor elke klant verschillend, want elk bedrijf zit in een andere fase. Hoe dan ook starten we met een kennismaking. Wat is je doel? Wat wil je uitstralen? Daarna gaat Erwin aan de slag met een online analyse en kom ik op bezoek om het pand uitgebreid te bekijken om te beoordelen wat er nodig is.”

Een stip aan de horizon

Samen maken Erwin en Han een overzicht van de vervolgstappen. Wat zijn de prioriteiten? Hoe komt het plan van aanpak eruit te zien? En hoe worden de verbeteringen over een jaar of twee jaren verdeeld zodat het qua investering behapbaar blijft?

“Daarbij houden we van doen”, verklaren de beide mannen. “Niet eerst helemaal terug naar de tekentafel, maar een begin maken met wat er al is en resultaten boeken. En zo stap voor stap samen bouwen aan een succesvol bedrijf dat én online én offline zichtbaar is. Want dat is de toekomst.”

Check hoe het met de zichtbaarheid van jouw merk is gesteld

Google je bedrijfsnaam. Op welke pagina van de zoekresultaten staat jouw bedrijf? Komen de producten of diensten die je verkoopt duidelijk naar voren? Hoe vaak heb je de afgelopen maand iets op social media gepost? Bekijk je eigen website eens. Wat vind je er zelf van? Vertel je wat je wilt vertellen? Kijk eens met andere ogen naar je pand. Is het netjes? Inspireert het? Maakt het je trots? Hoe vaak wordt de receptioniste gevraagd waar het toilet is? Weten mensen de weg te vinden?

Gemakkelijk je branding optimaliseren