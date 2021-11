SNEEK- Op vrijdag 12 november treedt Halverwege op in Lewinski. Halverwege is een (muziek)schrijverscollectief uit Utrecht; gestart in 2017, als dertien-koppig monster, schreven ze bombastisch, Nederlandstalig repertoire.

Oerol

Na succesvolle optredens in o.a. Kytopia en op Oerol begon de groep te werken aan een eerste album. Het debuut, “Aangekleed en Ingekleurd”, werd in de herfst van 2018 opgenomen in de Second Moon Studio op Terschelling en in 2019 gepresenteerd in een uitverkochte EKKO, waarna een reeks leuke zomerfestivals volgden. Inmiddels is in onpraktisch grote bezetting gedestilleerd tot acht musici, waarmee ze vol overgave het materiaal van het eerste album, samen met enkele nieuwe nummers, op de planken zullen brengen!

Voorafgaand aan het optreden een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €16,75 per persoon. Kies dan ticket inclusief diner. Eventuele (dieet)wensen graag vooraf aan ons doorgeven via info@lewinski.nl

Vrijdag 12 november

HALVERWEGE in Lewinski

Vvk. €10,00 via lewinski.nl

Inloop vanaf 19:30 – start 20:00

Keuken geopend tussen 18:00 en 19:30