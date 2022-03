Hackathon ‘betaalbaar wonen voor starters in SWF’ levert nieuwe ideeën en inzichten op!

SNEEK-Een gemêleerd gezelschap nam deel aan de Hackathon op vrijdag 25 maart; van starters en senioren op de woningmarkt tot professionals zoals bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, financiers en gemeentemedewerkers. Samen brainstormden zij over hoe betaalbaar wonen voor starters mogelijk gemaakt kan worden. Het winnende team, gekozen door een grote meerderheid van de deelnemers, kwam met het idee om de ongebruikte ruimte in de buurt van boerderijen op een slimme manier te verpachten.

Verschillende wensen; verschillende aanpak

In totaal hebben 70 deelnemers, verdeeld over 11 gemixte teams zich gebogen over de vraag hoe betaalbare woningen voor starters gerealiseerd kunnen worden. De hackathon was hard nodig. Voor starters in heel Nederland is het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden; ook in onze gemeente. Daarbij komt nog eens kijken dat gemeente Súdwest-Fryslân uit maar liefst 89 dorpen en steden bestaat, die verschillende wensen hebben en allemaal een verschillende aanpak vereisen.

Een geslaagde dag

Wethouder Mark de Man opende de Hackathon: “Het woningmarkt-vraagstuk dat er ligt is complex, vooral het realiseren van betaalbare starterswoningen. Door het organiseren van deze hackathon hoopten we samen met starters op de woningmarkt en vakexperts te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen die we gemeentebreed in kunnen zetten. We kijken terug op een geslaagde dag.”

Het winnende idee

Het winnende concept kwam van team Hedo, zij bedachten de ‘erfpachters’ oplossing. Een groot aantal boerderijen staat op dit moment leeg en veel boeren hebben geen opvolger voor hun bedrijf. Het team kwam met het idee om een boerderij te verbouwen tot woningen voor starters en de schuur tot seniorenwoningen. Daarnaast is er mogelijk ook nog ruimte voor bijvoorbeeld een voedselbos. Om te voorkomen dat het project een beleggingsobject wordt, is het plan om een vereniging van ‘erfpachters’ op te zetten. Het winnende concept werd gekozen door de deelnemers aan de Hackathon. Hoewel de teams enthousiast waren over meerdere ideeën, werd team Hedo uiteindelijk gekozen als winnaar van de Hackathon.

Verder in gesprek

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat binnenkort in gesprek met de bedenkers van het winnende concept om samen te bekijken hoe het idee daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden en hoe de huizenmarkt in Súdwest-Fryslân ook voor starters interessant blijft!