Habtamu de Hoop neemt je mee naar Zuivelmuseum It Tsiispakhûs in Wommels: “Politiek moet schatbewaarder zijn van ons erfgoed”

Habtamu de Hoop uit Wommels is met zijn 25 jaar een van de jongste politici in de Tweede Kamer nadat hij daarvóór in 2017 al in gemeenteraad van Súdwest-Fryslân was gekozen. Ook de komende jaren wil hij een brug slaan tussen Den Haag en Fryslân, want onze provincie staat bij hen hoog in het vaandel.

“Zuivelmuseum ‘It Tsiispakhûs’, in mijn woonplaats Wommels, is voor mij een bijzondere plek. Dit omdat mijn omdat mijn ‘pake’ Daan de Hoop samen met vier anderen, de stichting is gestart die ervoor gezorgd heeft dat Museum It Tsiispakhûs in Wommels tot stand is gekomen. In dit kleine sfeervolle voormalige kaaspakhuis wordt elke meter gebruikt om te laten zien hoe de verwerking van melk tot boter en kaas eraan toe ging op de boerderij.

Het woord ‘KAASPAKHUIS’, prominent aangebracht in roodbruine pannen in het dak, verraadt meteen de voormalige functie van het pand. Dit ruim 100 vierkante meter grote rijksmonument aan de Bolswardertrekvaart, opgetrokken in twee verdiepingen, heeft lange tijd dienst gedaan als kaaspakhuis. In 1985 werd het pand door de Stichting Museum It Tsiispakhûs aangekocht, gerestaureerd en ingericht als museum.”

Van gras tot glas

“Iedere centimeter van het sfeervolle museum ademt ‘zuivel’. Het proces ‘van gras tot glas’ wordt aan de hand van veel beeldmateriaal, maar ook oude zuivelwerktuigen uit vroeger tijden duidelijk in beeld gebracht. Waarbij bezoekers voor een extra stuk achtergrondinformatie ook gebruik kunnen maken van de gratis audiotour.

It Tsiispakhûs is niet een museum waar alles achter glas zit. Juist het aanraakbare maakt het voor kinderen interessant. De levensgrote puzzel van een koe waarbij alle organen verwijderd kunnen worden; een karnton… wat zou er onder dat deksel zitten?; een bascule weegschaal, razend interessant hoe die werkt. Proberen, aanraken, beleven. Kinderen ontdekken via een speurtocht dat melk wordt gemaakt door koeien en niet door Jumbo en Albert Heijn. Ze leren over de vier magen van de koe, hoe daarin ‘van gras melk wordt gemaakt’. En hoe die melk de basis vormt voor het maken van boter en kaas. En dat alles op de plaats waar vroeger de kazen lagen opgeslagen. Ze mogen proberen een mechanische koe te melken en kunnen filmpjes bekijken hoe de hele keten van gras naar glas vroeger in elkaar zat en hoe dat nu in zijn werk gaat. Verveling slaat dus niet snel toe; er is in een beperkte ruimte veel te zien en te beleven.

Daarnaast heeft Museum It Tsiispakhûs regelmatig wisseltentoonstellingen en worden er vaak lezingen over een breed spectrum aan cultuur-historische onderwerpen gehouden, waarvoor de belangstelling door de bank genomen groot is.”

Musea vertellen wie wij zijn

“Musea vertellen het verhaal over wie wij zijn, over onze drijfveren, onze dromen en wat we in het verleden hebben gedaan. Het staat voor mij symbool voor troost, creativiteit, inspiratie en verbeeldingskracht.

Als kind namen mijn ouders ons met enige regelmaat mee naar musea, wat toen vaak werd gezien als een verplicht nummer. Nu ik wat ouder ben realiseer ik me pas hoe onwijs belangrijk het is en ga ik het met de dag meer waarderen. De afgelopen jaren ben ik bijvoorbeeld naar de tentoonstelling over Mata Hari geweest en heb ik de werken van kunstenaar Eric van Hove bewonderd in het Fries Museum. En wat ik echt superbijzonder vind is dat het Eise Eisinga Planetarium in Franeker op de Werelderfgoedlijst staat; met ons gezin hebben we hier vaak een bezoek aan gebracht. Mijn mooiste museumbezoeken waren de afgelopen jaren aan het Louvre en het American Museum of Natural History.”

Rol van de politiek

“Politiek moet schatbewaarder zijn van ons erfgoed. Dat kán niet alleen, het móét! Ik vind het van onwijs groot belang dat juist kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met sport en cultuur, want elk kind verdient het om geïnspireerd te worden. Niet iedereen komt uit een omgeving waarin dat vanzelfsprekend is; het is onze plicht om als politiek die mogelijkheid te organiseren voor elk kind. Ongeacht de grootte van de portemonnee van je ouders.

Cultuur kan ook het begin zijn van veel maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Kijk naar wat Leeuwarden en de Provinsje Friesland neer hebben gezet met ‘Culturele Hoofdstad’. Nog altijd proeft Friesland de vruchten van die ‘legacy’. Het heeft alle verwachtingen overtroffen en zorgt ervoor dat de mensen in de cultuursector nog meer durven. Weg met de bescheidenheid en laten zien wat iedereen in Friesland kan. Zolang we het maar samen doen is onwijs veel mogelijk!”

Foto's: Thomas Vaer