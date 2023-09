Habtamu de Hoop hoogste Fries op kandidatenlijst GroenLinks-PvdA

De Hoop (25) gaat daarmee voor zijn tweede periode als Kamerlid. Bij de verkiezingen in maart 2021 werd de inwoner van Wommels voor het eerst in het parlement gekozen. Als PvdA-kandidaat kreeg hij toen 10.092 stemmen in heel Nederland.

Momenteel heeft hij Infrastructuur en Waterstaat in zijn portefeuille. Voordat hij in de Kamer kwam, was hij gemeenteraadslid in Súdwest-Fryslân.

De hoogste Friese GroenLinkser staat op 45 van dezelfde lijst. Dat is Charda Kuipers, die nu in Provinciale Staten van Fryslân zit.

De lijst van GroenLinks-PvdA wordt aangevoerd door Frans Timmermans.

Andere Friese kandidaten

Meerdere andere partijen hebben hun lijst - of althans een deel daarvan - ook al bekendgemaakt. Zo is Aukje de Vries de hoogste Fries op de VVD-lijst (plek 8), Jouke Spoelstra bij het CDA (11), Jan van der Veen bij de SP (36), Maarten Goudzwaard bij JA21 (6), Sieta van Keimpema bij BVNL (3) en Mariska Rikkers bij BBB (10).