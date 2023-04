Haarstudio Horjus op nieuwe plek in Sneek

SNEEK- Haarstudio Horjus heeft sinds vorige week een nieuwe locatie. Haarstudio Horjus is niet langer meer te vinden aan de Worp Tjaardastraat, maar het nieuwe adres is de Johan Willem Frisostraat 12 in Sneek.

Eigenaresse Jacqueline Horjus is 20 jaar geleden begonnen in ditzelfde pandje als stagiaire in de kapsalon die er toendertijd in zat. En nu mag ze zichzelf eigenaar noemen van dit prachtige plekje. Haarstudio Horjus is een kapsalon waar alles mogelijk is. Van bruidskapsels, festivalkapsels, metamorfoses, knippen (dames en heren) , kleuren, permanenten en hair-extensions. Voor ieder wat wils!

“Voel je welkom om mij en mijn team te leren kennen en kom langs in de Johan Willem Frisostraat 12 in Sneek. www.haarstudiohorjus.nl", laat Jacqueline weten.