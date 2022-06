Haarlemmers Marcel Swart en Lionne Kooter belandden in IJlst

In coronatijd belandden Haarlemmers Marcel Swart en Lionne Kooter in Friesland. Marcels familiegeschiedenis was reden om IJlst te willen bezoeken. Daarna raakten zaken in een stroomversnelling. Inmiddels zijn ze aardig ingeburgerd in de Elfstedenstad, waar ze vorig jaar hun Bed & Breakfast ‘Nooit Gedagt’ openden.

Ze waren van plan om in het najaar van 2020 een rondreis te maken in Marokko. Vanwege corona ging die niet door. Omdat ze toch even weg wilden, bonden Marcel en Lionne hun fietsen achterop de auto en kwamen ze in een B&B in Sint Nicolaasga terecht. Nadat ze een zestig kilometer lang rondje om het Sneekermeer in de kuiten hadden, genoten ze van het zonnetje en een biertje op een terras in Sneek. Op de terugweg naar hun B&B passeerden ze een afslag naar IJlst. “Daar heb ik familiegeschiedenis liggen”, zei Marcel. Vanwege de twintig kilometer die ze nog voor de boeg hadden, zagen ze op dat moment af van een bezoek.

Laatste jaar van de oorlog

Daags erna gingen ze terug naar IJlst. Marcel: “We wilden de boerderij bekijken aan het eind van de Uilenburg. Daar hebben mijn vader en zijn broer tijdens het laatste jaar van de oorlog gezeten. Het gezin van mijn vader werd toen opgevangen via de familie Nooitgedagt.”

Nadat ze bij de boerderij waren geweest, gingen Lionne en Marcel de stad bekijken. Een wandelroute bracht hen langs allerlei mooie plekjes, zoals de overtuinen en de schoorsteen van Nooitgedagt. Voordat ze huiswaarts keerden, ging Lionne nog even naar de bakker voor ‘kypmantsjes’. Ze raakte bij de bakker aan de praat over het oorlogsverhaal, waarop de bakker zei: “Die mensen uit de boerderij wonen hier vlakbij. Je kunt gewoon even aanbellen.” Zo gezegd, zo gedaan. De tachtigers die open deden, dachten dat Marcel en Lionne kijkers waren voor het te koop staande huis naast hen. Nadat dit uit de wereld was geholpen, praatten ze een tijdje over de oorlogsperiode. Daarna vertrokken ze we weer richting Haarlem. Ze hadden een heerlijk weekend gehad.

“We gaan het gewoon doen”

Thuisgekomen keek Marcel nog even op Funda. “Ik vond het een leuk huisje, maar we waren niet op zoek. Toen zag ik dit pand op de Eegracht te koop staan. Eerst dacht ik dat het alleen om de bovenverdieping ging, maar er hoorde ook een B&B bij”. Lionne: “We hadden altijd een droom: ooit gaan we in Frankrijk een B&B beginnen. Maar over Friesland heb ik nog nooit nagedacht.” Toen ze merkte dat Marcel er later nog mee in zijn hoofd liep, stelde ze voor de makelaar te bellen. “Dan kun je het loslaten. Maar toen ging het balletje juist rollen. We vonden het allebei heel gaaf. We hebben de voors en tegens afgewogen om de stap naar Friesland te maken. Er waren meer voors dan tegens, dus we besloten: we gaan het gewoon doen!”

De voordeur open

Ze kenden niemand in IJlst, maar wilden graag lokaal mensen inschakelen bij de verbouwing van hun B&B. Lionne: “Er moest een hoop gebeuren. Gelukkig heeft een vriendin uit Sneek die ik twintig jaar geleden op een zeilboot in Turkije had leren kennen ons op weg geholpen. Voor ons was het best spannend: wat vinden mensen van twee Randstedelingen die hier even hun ding komen doen?”

“Het gaat wel lukken”, zei de buurman toen ze kwamen kennismaken. Wat ook hielp, was dat Lionne de voordeur letterlijk open had staan. Lionne: “Tegen iedereen die een glimp probeerde op te vangen, zei ik: kom maar binnen!” Een van de bezoekers deed letterlijk zijn petje af, toen hij achter het bed de vijf bij drie meter grote foto van de oude fabriek van Nooitgedagt zag. Want daar is de naam van de B&B aan ontleend. Marcel: “Omdat mijn vader is opgevangen via de familie Nooitgedagt. Vanwege de fabriek op welke grond onze B&B nu staat. En omdat we nooit gedacht hadden hier terecht te zullen komen.” Ze vonden het spannend deze naam te gebruiken, totdat er een mailtje kwam waarin een nazaat van de familie hun feliciteerde en veel succes wenste.

Behalve de grote foto verwijzen ook gereedschap, houten speelgoed, schaatsen en een werkbank subtiel naar de fabriek Nooitgedagt. “Dat roept wel wat op, zeker bij oudere gasten, die de naam kennen van het gereedschap en de schaatsen: ‘Die werkbank hadden we op school staan’. ‘Daar heb ik nog op geschaatst’.”

Ontdekken hoe het leven hier echt is

Inmiddels is het stel helemaal ingeburgerd in IJlst. “Het is makkelijk contact maken hier. We proberen mee te doen aan diverse activiteiten zoals het plaatsen van de kerstbomen op de bruggen en een SUPtoer door IJlst. Nu zijn we voor het eerst coronavrij en gaan we ontdekken hoe het leven hier echt is. Er wordt immers weer van alles in en om IJlst georganiseerd: de Elfsteden fietstocht, de Sneekweek; volgend jaar de overtuinenfair. We zijn zelf nog als toerist aan het kijken en willen alles wat we ontdekt hebben aan onze gasten laten zien. Soms moeten we ons even in de arm knijpen, zo mooi is het hier. ‘t is elke dag vakantie hier.”

Tekst: Riemie van Dijk

Foto’s: B&B Nooit Gedagt / Riemie van Dijk