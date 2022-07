Haalbaarheidsonderzoek woningbouw Stavoren

SNEEK/STAVOREN-De gemeente Súdwest-Fryslân wil meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van maximaal 35 woningen in het plan Woonwaterrijk fase 2 in Stavoren. Een derde betreft starterswoningen. Projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. uit Tubbergen voert het onderzoek uit.

Woningen met permanente woonfunctie, geen recreatiewoningen

Een belangrijk onderdeel in de overeenkomst met de ontwikkelaar is dat alle woningen permanent bewoond moeten worden. Dit in tegenstelling tot de woningen die in de eerste fase zijn opgeleverd en die zowel permanent als recreatief bewoond mogen worden.

Wethouder Michel Rietman legt uit waarom dat zo belangrijk is: “Stavoren is een prachtige plek om te wonen, maar ook om te recreëren. We willen voorkomen dat, in een markt waar de woningnood zo hoog is, de woningen worden gekocht door mensen die de woningen als tweede, recreatieve woning aanschaffen, wat ten koste gaat van de mensen die naarstig op zoek zijn naar woonruimte in onze gemeente.”

Haalbaarheidsonderzoek en participatietraject.

Voor er gebouwd gaat worden, wordt de haalbaarheid van het plan onderzocht. Bij positieve resultaten kan projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. verder. Dat betekent niet dat de ontwikkelaar de volledige vrijheid heeft om te bepalen wat er gebouwd gaat worden. De gemeente stelt bepaalde eisen en heeft een adviserende rol voor ogen.

Voor wethouder Michel Rietman is het participatieproces een essentiële factor voor woningbouwontwikkeling: “We vinden het belangrijk dat een projectontwikkelaar bouwt voor de behoefte van de markt. Daarom hameren we ook zo op het participatieproces. Vraag wat nodig is en kijk hoe je daar binnen de mogelijkheden voor kunt bouwen.”