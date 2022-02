Haal je recht en maak bezwaar!

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bestuursorgaan (onder de vlag van de gemeente) vindt dat de WOZ-waarde van je huis verhoogd moet worden, waardoor je ook meer onroerendgoedbelasting moet gaan betalen. Dat is natuurlijk een ongunstige situatie. De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een dergelijke beslissing van een bestuursorgaan houdt in dat je gaat klagen bij degene die de beslissing heeft genomen. Er wordt daarop een bestuursrechtelijk proces gestart waarbij je als bezwaarmaker de kans krijgt om je zegje te doen.

Een besluit van een bestuursorgaan

Bezwaar maken begint altijd bij een besluit van een bestuursorgaan. Een besluit en een bestuursorgaan zijn beide juridische termen die in het bestuursrecht veelvuldig voorkomen. Het zijn eigenlijk een van de bouwstenen waarop het bestuursrecht op is gebaseerd. Het bestuursrecht is het recht dat de verhouding tussen burger en overheid reguleert. Een besluit in deze context betekent een juridische beslissing die rechten en/of plichten voor de burger in het leven roept. Een bestuursorgaan is de (publieke) instantie die de besluiten neemt. Dit kan de gemeente zijn, de staat, provincie, een waterschap of een andere externe instantie die beslissingsbevoegdheid heeft gekregen.

Bezwaar en beroep

Je kan altijd bezwaar tegen WOZ waarde indienen na een besluit van een bestuursorgaan. Dat is zo geregeld om het bestuursrechtelijk proces toegankelijk voor alle burgers te maken. Bezwaar maken betekent eigenlijk dat je het oneens bent met het bestuursorgaan dat bijvoorbeeld heeft bepaald dat de WOZ-waarde van je woning moet worden verhoogd. Stel dat dat geen zin heeft, kan je altijd nog in beroep gaan. In beroep gaan betekent dat je naar de rechter stapt. De rechter gaat dan bekijken of het bestuursorgaan haar beslissing wel op een deugdelijke manier heeft genomen. Bezwaar en beroep bewaken de rechtvaardigheid van ons systeem. De juridische mogelijkheden zorgen ervoor dat iedereen zijn recht kan halen. En dat is nodig zodat ons rechtsysteem eerlijk blijft.