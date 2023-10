SNEEK- Haal dit jaar nog je gratis HPV18+vaccinatie. Dat kan nu ook op een zaterdag in oktober en november Heb je dit jaar je eerste HPV-vaccinatie gehad en heb je de tweede nog nodig? Of wil je nu nog een eerste prik? Maak dan zo snel mogelijk een afspraak. Dan weet je zeker dat je deze HPV18+ vaccinatie op tijd, en dus gratis kunt halen. De vaccinatie is voor iedereen die geboren is tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003.

Zaterdag 28 oktober en zaterdag 25 november zijn er in Leeuwarden extra dagen waarop je je kunt laten vaccineren. Een afspraak maak je via www.hpvafspraak.nl of via 0800-1608. Voor meer informatie kijk op http://www.ggdfryslan.nl/hpv

Je hebt twee prikken nodig

Om langdurig beschermd te zijn tegen HPV, heb je twee prikken nodig. Heb je de eerste gehad, dan krijg je na enkele maanden automatisch een herinnering via sms of mail om een tweede prikafspraak te maken. Tussen de prikken zitten minimaal 150 dagen. Heb je de 1e prik nog niet gehaald? Dat kan nog! Maak een afspraak en kom snel bij ons langs. Haal de 1e prik nog in 2023. Dan weet je zeker dat je de 2e prik op tijd en dus gratis kunt halen, vóór 1 juni 2024.

Wat is HPV

HPV staat voor humaan papillomavirus. Ben je seksueel actief? Dan kun je HPV krijgen en overdragen via de handen, huid en mond. HPV komt veel voor, ongeveer acht op de tien mensen wordt minstens een keer besmet met het virus. Je kunt het virus bij je dragen zonder dit zelf te weten en wordt er lang niet altijd ziek van. Meestal ruimt je lichaam het virus zelf op. Maar bij 10% tot 20% van de mensen krijgt het virus de kans om gezonde cellen te beschadigen. Dan kan er na 10-15 jaar kanker ontstaan. Baarmoederhalskanker is de bekendste vorm. Van HPV kun je ook in de mond- en keelholte, vagina, schaamlippen, penis en anus kanker krijgen.