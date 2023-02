Gynaecoloog Henk Oosterhof: “Wij bieden vrouwen erkenning én herkenning voor hun overgangsklachten”

De ontvangst in Bergman Clinics in Heerenveen is hartelijk. In de kliniek aan De Griend is even wachten niet erg, het haardvuur brandt, de nieuwste kranten en magazines lonken en de cappuccino smaakt voortreffelijk. Je waant je in een lounge van een comfortabel hotel. Gynaecoloog Henk Oosterhof gaat voor naar zijn spreekkamer, waar hij vertelt hoeveel impact de overgang op vrouwen heeft.

KLACHTEN

“De overgang betekent het einde van de fertiele levensfase. Gemiddeld zijn vrouwen 45 jaar wanneer de overgang begint. Hun cyclus wordt onregelmatig, ze slapen slecht, ze voelen zich down en kunnen last krijgen van cognitieve stoornissen. Deze fase kan wel zeven tot tien jaar duren; al die tijd menstrueren vrouwen soms nog. Ik zie de paniek en de angst als ze bij mij op het spreekuur komen. Ze weten niet wat er met ze aan de hand is; ze denken dat ze een burn-out hebben en kennen zichzelf niet meer terug. Wat wij bij Bergman Clinics | Vrouw allereerst doen, is vrouwen erkenning én herkenning bieden voor hun klachten. Dat is ongelooflijk belangrijk. Vrouwen worden hier gehoord, we nemen alle tijd voor hun verhaal en bespreken hun situatie. De emoties zijn soms hoog, er vloeien hier heel wat tranen.”

OVERGEWICHT

Vrouwen in de overgang hebben vaak vele ballen in de lucht te houden. Oosterhof: “Hun draaglast is vaak heel hoog. Ze hebben een drukke baan, kinderen in de puberteit; zijn soms mantelzorger. Tegelijkertijd wordt hun lichaam ouder en neemt de draagkracht alleen maar af. Ik vraag vrouwen wat ze allemaal op hun bordje hebben liggen en kijk daarna met hen hoe ze meer in balans kunnen komen. Dit kan door ontspanning te zoeken, meer te bewegen en te stoppen met roken en het drinken van alcohol. Overgewicht is ook een belangrijke factor voor overgangsklachten; daarom adviseren we eventueel overgewicht aan te pakken met bijvoorbeeld een mediterraan voedingspatroon. Dit betekent veel groente en fruit eten, noten en olijfolie en minder vlees en zuivel.” Vrouwen kunnen omtrent advies over gezond gewicht, voeding en overgang ook terecht bij Bergman Clinics.

AANZIENLIJKE WINST

“Vaak zien we dat door deze adviezen te volgen, de kwaliteit van leven echt omhoog gaat”, gaat Oosterhof verder. “Mochten deze adviezen alleen niet genoeg zijn, dan kijken we of we hormonen kunnen inzetten. Hormoontherapie staat in Nederland nog steeds te boek als zou het risico op borstkanker verhogen, maar dit is slechts een licht verhoogd risico. Daar staat tegenover dat vrouwen op de langere termijn door hormoontherapie maar liefst dertig procent minder hart- en vaatziekten krijgen. Daarnaast beschermen hormonen ook tegen botontkalking. Dus waarom zou je het niet doen? De winst is aanzienlijk. Maar vrouwen beslissen natuurlijk zelf of ze wel of niet hormonen willen slikken. Gemiddeld zetten we hormoontherapie zo’n vijf tot zeven keer per jaar in. In sommige gevallen geven we daarnaast nog antidepressiva als de cliënt gevoelig is voor depressies.”

MAATSCHAPPELIJK BELANG

Oosterhof merkt dat steeds vaker bedrijfsartsen vrouwelijke werknemers doorverwijzen naar Bergman Clinics | Vrouw. “Over het algemeen hebben we vrouwen door onze behandeling na een maand of drie weer op de rit en hebben ze weer meer werkvermogen. Dat is natuurlijk van groot maatschappelijk belang! Want vrouwen werken soms minder door overgangsklachten of in een lagere functie. Eigenlijk zou elke huis- of bedrijfsarts bij klachten van vrouwen tussen de 45 en 60 jaar zich moeten afvragen: zit de overgang er niet achter?”

KWALITEIT EN COMFORT

“Bij Bergman Clinics | Vrouw bieden wij maatwerk; iedere vrouw is anders en soms is het puzzelen wat wel of niet werkt. Na de intake volgt er na zes weken een tweede consult en een aantal weken later evalueren we de behandeling. We zijn goed bereikbaar; de lijnen zijn kort en we bieden kwalitatief goede, specialistische medische zorg, waarbij we comfort en gastvrijheid ook zeer belangrijk vinden. Vrouwen hebben – net als in het ziekenhuis – alleen een verwijzing van de huis- of bedrijfsarts nodig en alle kosten vallen onder de ziektekostenverzekering.” Dan besluit Henk Oosterhof lachend: “Ik heb ontzettend mooi en dankbaar werk en zet me met hart en ziel in voor mijn cliënten.”