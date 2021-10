Grytz en Grize trede op yn tsjerkje fan Goaiïngea

Goaiïngea- Grytz en Grize binne op’en paad mei it programma ‘Fryske ferskes’! Tegearre mei Bokke Rypma (gitaar) en Jan Hoekstra (bas) bringe sy in grut ferskaad oan eigen Frysktalich wurk én kinne de prachtige Boudewijn de Groot ferskes fansels net achterbliuwe.

De mearstimmige sang, it gitaarwurk en de ôfwikseljende nûmers soargje grif foar in moaie middei yn it prachtige tsjerkje fan Goaiïngea.

Datum:24 oktober 2021

Plak: Kerk van Goaiïngea

Frijwillige gift yn het ponkje y.f.m. Coronamaatregels