'Grutte Pier in streetart terug in Sneek'

Momenteel is er een fim over Grutte Pier in de maak die in oktober 2022 in première gaat. Deze fim wordt geregisseerd door Steven de Jong met Milan van Weelden in de hoofdrol als Grutte Pier. Vorig jaar maart vonden er nog filmopnames plaats bij Epemastate.

Met dit stukje streetart is Grutte Pier weer een beetje terug in Sneek, de stad waar hij zijn laatste jaren doorbracht. Pier Gerlofs Donia stierf in 1520 en ligt begraven in de Martinikerk van Sneek.