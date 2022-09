Grut ûnderhâld Johannestsjerke

TOPPENHUZEN- De Johannestsjerke yn Toppenhuzen stiet op it stuit yn de stegers foar grut ûnderhâld. Dêr binne ferskate bedriuwen (ek út ús doarpen) mei dwaande ûnder lieding fan Sybout Reitsma, wêr 't it Kolleezje fan Tsjerkerintmasters tige mei ynnommen is.