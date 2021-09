Grouwster Vlet Club komt bijeen op het Starteiland

SNEEK- Elk jaar komen eigenaren van een Grouwster Vlet bijeen ergens in Friesland. Dit jaar hield de Grouwster Vlet Club haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst , die in het voorjaar uitgesteld was in verband met de toen heersende beperkingen wegens corona, alsnog in Sneek en wel op het Starteiland in het Sneekermeer. Onlangs lagen onder ideale weersomstandigheden zesentwintig boten afgemeerd in de haven van het Starteiland.