Grou wint op thuiswater bij opening SKS-kampioenschap (Foto's)

Bij die ton ontstond ergernis tussen de skûtsjes van Lemmer en Drachten. De Drachtsters met schipper Jeroen Pietersma lieten De Lemsters niet voor gaan en dat had wel gemoeten. Drachten had door dat het een fout had gemaakt en hees de groene vlag. Daarmee kreeg Drachten drie extra wedstrijdpunten toegewezen.