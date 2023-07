Grou winnaar Foarwedstriid bij Stavoren

STAVOREN - De Foarwedstriid bij Stavoren is zaterdag gewonnen door Grou. Schipper Douwe Azn Visser was de beste tijdens de laatste belangrijke krachtmeting voordat de strijd om het SKS-kampioenschap begint.

Omdat het skûtsje Súdwesthoek 100 jaar bestaat, werd de wedstrijd gehouden op het IJsselmeer voor de kust van Stavoren. Er werden twee wedstrijden gezeild. Grou ging de eerste wedstrijd als winnaar over de lijn. De tweede race was schipper Harmen Brouwer van Langweer de beste. Grou moest genoegen nemen met de tweede plek.

Het was een zonovergoten dag, de warmste 8 juli ooit gemeten, en er waaide een zwakke tot matige wind, kracht 3. De skûtsjes waren aan elkaar gewaagd en het veld lag dicht bij elkaar.

Na afloop werden om 17.00 uur de prijzen uitgereikt op het Gele Plein in de stad. Douwe Azn Visser (Grou) nam er de eerste prijs in ontvangst, tweede werd Harmen Brouwer (Langweer) - zijn prijs werd in ontvangst genomen door bemanningslid Eildert Meeter - en op de derde plek eindigde Jappie Dzn Visser (Sneek).

Het feest ging daarna door met de theatervoorstelling Bakboord die theatergezelschap De Paupers op verzoek van de 65-jarige Stichting Skûtsje Súdwesthoek en de even oude Zeilvereniging IJsselmeer had gemaakt.

Uitslag eerste wedstrijd:

Grou Sneek Langweer Drachten d'Halve Maen Heerenveen Woudsend Leeuwarden Joure Earnewâld Lemmer Huizum Stavoren

Uitslag tweede wedstrijd:

Langweer Grou Sneek Joure Heerenveen Drachten Earnewâld Lemmer d'Halve Maen Leeuwarden Woudsend Huizum Stavoren

Het skûtsje van Akkrum had zich voor de Foarwedstriid afgemeld.

Bron: www.skutsjesilen.nl