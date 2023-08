Grou soeverein kampioen van SKS na vierde zege op rij

LEMMER- Het skûtsje van Grou is met overmacht kampioen geworden van de SKS. Met nog twee wedstrijden te gaan is de voorsprong van Grou zo groot dat niemand er meer voorbij kan.

"Het zat allemaal mee, ik denk dat ik straks even naar het casino ga. En dan zet ik alles op rood!", zegt schipper Douwe Visser meteen na afloop.

Grou kon eigenlijk alleen nog van de titel afgehouden worden door Heerenveen en Lemmer, mar die skûtsjes zeilden beide een hele slechte wedstrijd op het water bij Lemmer.

Bij de start was er niet veel wind. Het skûtsje van Grou leek wel goed weg, maar toch was Earnewâld eerder bij de bovenboei. Daarachter werd het een rommeltje.

In de kopgroep zeilde behalve Grou en Earnewâld ook heel verrassend het skûtsje van de Súdwesthoeke. Deze drie profiteerden van de vrije wind die de andere skûtsjes niet hadden.

Het skûtsje van Grou was ook in de kopgroep de snelste, en zeilde al snel weg van de anderen. Tegen het einde van de wedstrijd hat Grou een voorsprong van meer dan een kilometer op de nummer twee, de Súdwesthoek.

Schipper Auke de Groot wist niet wat hem overkwam. "Dit moet even wennen, na de afgelopen dagen. Tweede achter Grou, dat voelt alsof je wint!"

Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat een skûtsje zo oppermachtig is dat het kampioenschap bij de eerste wedstrijd op Lemmer al beslist is. Toen was het ook het skûtsje van Grou dat niet meer te verslaan was, met schipper Berend Mink.

Er zijn nog twee wedstrijden te gaan, en de vraag die overblijft is nu wie tweede en derde worden. Die strijd is dit jaar veel spannender dan de strijd om het kampioenschap.