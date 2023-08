Grou heeft heeft met vierde dagzege de SKS-titel voor het grijpen

Akkrum had juist een groot voordeel dat de race opnieuw werd gestart. Dat skûtsje kwam als eerste bij de eerste ton. d'Heale Moanne, Earnewâld, Grou en Langwar vormden verder de voorhoede. Heerenveen nam geen goede keuzes en kwam slecht uit het eerste kruisrak. De gang was eruit en het gat met de andere skûtsjes was groot.

Maar dat duurde niet lang. Ze zeilden een heel best voor-de-windsrak en kwamen weer beter in de wedstrijd. Vanaf een plaats stijf achteraan, kwam de nummer drie in het klassement als vijfde over de finishlijn.