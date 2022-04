Grote supportersschare vergezelt VC Sneek naar Utrecht

Sneek-Komende zondag beginnen de play-offs in de nationale volleybalcompetitie. Voor VC Sneek betekent dat een uitwedstrijd tegen VV Utrecht. Watervrees hoeven de dames van trainer/coach Henriëtte ter Steege niet te krijgen, want haar meiden zullen vocaal worden ondersteund door een grote supportersschare vanuit de Waterspoortstad.

VC Sneek eindigde als vierde op de ranglijst en treft om een plaatsje bij de laatste vier VV Utrecht. De debutant uit de Domstad heeft een succesvol seizoen achter de rug en kwalificeerde zich enigszins verrassend voor de play-offs. VC Sneek wist de ploeg van Ali Moghadassian voor te blijven en nam uiteindelijk de vierde positie in.

Zondag de eerste confrontatie in Sportcentrum Galgenwaard waar VC Sneek goede herinneringen aan bewaart. Onlangs werd de Utrechtse ploeg met 0-3 verslagen, maar dat is geen garantie voor succes. Feit is wel dat VC Sneek er alles is aangelegen is om een ronde verder te komen en dat daarbij de Sneker brigade de ondersteuning van de rode muur als zevende man vleugels kan geven.

Wil je deze spetterende wedstrijd bijwonen? Geef je dan op bij rientsjorna@hotmail.com De bus vertrekt om 12.30 uur vanuit Sneek. De kosten bedragen slechts 10 euro voor een onvergetelijke volleybalmiddag!