Grote steun voor behoud gezonde basis ouderenzorg

SNEEK- Vijftienduizend handtekeningen. Met die steun in de rug stapten ongeveer 100 medewerkers van Noordelijke ouderenzorginstellingen gisteren in de bus naar Den Haag. Samen overhandigden zij een petitie aan een aantal Tweede Kamerleden in Den Haag en minister Helder (Langdurige Zorg).

“Dankzij het grote aantal handtekeningen hebben we vandaag aan de Kamerleden duidelijk kunnen maken dat er echt snel bijgestuurd moet worden”, aldus delegatieleider Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. “We begrijpen dat de ouderenzorg in de toekomst anders georganiseerd moet worden. De financiële kortingen op korte termijn gaan echter veel te hard. Geef ons zuurstof en tijd om die veranderingen in gang te zetten”.

Prinsjesdag

Over ruim twee maanden maakt het kabinet met Prinsjesdag de plannen voor volgend jaar bekend. “Tussen nu en Prinsjesdag zal het ministerie van VWS met een oplossing voor 2024 moeten komen. Wij hebben de Kamerleden en de minister op het hart gedrukt dat dat echt belangrijk is”, aldus Roeli Mossel. “Ik werk al veertig jaar in de ouderenzorg, altijd met veel plezier. Maar ik heb me ook nog nooit zoveel zorgen gemaakt als nu”.

Landelijke actiedag ouderenzorg De online petitie blijft in de lucht de komende periode om nog meer steunbetuigingen te kunnen verzamelen. Op dinsdag 5 september 2023 vergadert de Tweede Kamer weer voor het eerst na het zomerreces. Roeli Mossel: “Die dinsdag komen we weer naar Den Haag. Met nog meer handtekeningen en nog meer collega’s. Laten we dinsdag 5 september 2023 aanwijzen als de Landelijke Actiedag Ouderenzorg. Het is echt nodig om te laten zien dat het water ons aan de lippen staat”.