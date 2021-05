Grote run verwacht op Vlielandse paddenstoelen, veiling morgen van start

VLIELAND- De achttien ANWB-paddenstoelen die voorheen de weg wezen op Vlieland worden vanaf dinsdag 1 juni 12:00 geveild. Er wordt een grote run verwacht op de paddenstoelen, die geliefd zijn bij eigenlijk iedereen die op een manier met het eiland verbonden is. Nu dient zich het moment aan om een historisch souvenir in huis te halen. De veiling wordt geleid door VVV Vlieland en Lab Vlieland, die met de opbrengst een duurzaamheidsproject voor het eiland realiseren.

De pilaren zijn bekend van vertrouwde plekken langs fietspaden, bosranden en duinopgangen. Het zullen bijzondere blikvangers zijn in menig achtertuin. Bijzettafels, plantenstaanders, symbolen voor voorbije zomervakanties of gewoon, oude ANWB-paddenstoelen van Vlieland. Vanaf 1 juni kan eenieder die warme herinneringen heeft aan de paddenstoelen een bod doen via de website van Waterroute Vlieland. Er zijn achttien unieke paddenstoelen beschikbaar.

Met de opbrengst wordt begin 2022 de Waterroute Vlieland gerealiseerd, een wandel-, hardloop- en fietsroute die de waterkringloop van het eiland op interactieve wijze in beeld brengt. Vlieland volgt met de veiling het voorbeeld van Terschelling, waar bij eenzelfde actie vorig jaar ruim 30.000 euro werd opgehaald. Gezien dat succes en de wijdverbreide waardering voor Vlieland wordt er ook voor deze wijzers een grote belangstelling verwacht. Bieden op de paddenstoelen gebeurt via www.waterroutevlieland.nl. De veiling start op 1 juni 12.00 en eindigt op 13 juni 2021 om klokslag 12.00. uur.